В рф двое школьников сожгли вертолет Ми-8: что известно

В российском ноябрьске двое школьников сожгли вертолет Ми-8. За это им пообещали 5 миллионов рублей. Задание поджечь вертолет ребятам поступило через якобы Telegram. Об этом пишет Baza, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в ночь на 11 сентября двое парней в возрасте 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолетной площадки в аэропорту ноябрьска, после чего облили стоявший там вертолет Ми-8 горючей жидкостью и подожгли.

Ребята убежали, однако менее чем через час их задержали.

Отмечается, что после того, как они облили вертолет жидкостью, ребята решили покурить и потом бросили сигарету в вертолет. Впрочем пожара не произошло. Тогда один из парней закурил вторую сигарету и после этого воткнул ее в жидкость. В этот момент произошел взрыв.

В итоге ребятам сильно обожгло лицо, поэтому, отбежав немного от аэропорта, школьникам пришлось вызывать скорую. Медики доставили поджигателей в больницу.

Отмечается, что вертолет сгорел почти полностью - от него остался только хвост.

Во время разговора с сотрудниками правоохранительных органов школьники рассказали, что за "работу" им пообещали 5 миллионов рублей. Также ребята признались, что несколько дней назад они подожгли вышку сотовой связи. За это они получили 30 тысяч рублей.

Дополнение

Позже стало известно, что Тимур и Саша пробрались на охраняемую территорию через дыру в заборе. Через эту дыру они и сбежали.

Задание поджечь вертолет ребятам поступило через Telegram. За "работу" им было обещано 5 миллионов рублей.

При этом, отец одного из школьников сейчас служит на войне в Украине.

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