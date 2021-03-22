В районі ООС вакцинували понад 10 тисяч військовослужбовців

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“Станом на 22 березня проведено вакцинацію понад 10 400 військовослужбовців, які залучені до складу ООС, із них 884 — медичні працівники військових частин. За минулу добу в районі проведення ООС провакциновано було майже 1000 військовослужбовців, з них 46 — медичні працівники військових частин”, — повідомили у Командуванні.

Деталі

Наголошується, що післявакцинальних ускладнень у військових не відмічалось.

Інформація щодо кількості вакцинованих за добу військовослужбовців та залишок вакцини щоденно передається до Міністерства охорони здоров’я України для здійснення загального моніторингу охоплення вакцинацією від COVID-19 в Україні.

Довідково

За даними МОЗ, в Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого станом на сьогодні, щеплення від COVID-19 отримали вже 111 тисяч людей, з них 2,7 тисячі щеплень за добу. Записалися у чергу на вакцинацію майже 310 тисяч українців.