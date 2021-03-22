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В районі ООС вакцинували понад 10 тисяч військовослужбовців

В районі ООС вакцинували понад 10 тисяч військовослужбовців

Київ • УНН

 • 13538 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. В районі проведення ООС станом на 22 березня проведено вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19 понад 10 400 військовослужбовців. Про це інформує пресслужба Командування медичних сил ЗСУ, передає УНН.

Цитата

“Станом на 22 березня проведено вакцинацію понад 10 400 військовослужбовців, які залучені до складу ООС, із них 884 — медичні працівники військових частин. За минулу добу в районі проведення ООС провакциновано було майже 1000 військовослужбовців, з них 46 — медичні працівники військових частин”, — повідомили у Командуванні.

Деталі

Наголошується, що післявакцинальних ускладнень у військових не відмічалось.

Інформація щодо кількості вакцинованих за добу військовослужбовців та залишок вакцини щоденно передається до Міністерства охорони здоров’я України для здійснення загального моніторингу охоплення вакцинацією від COVID-19 в Україні.

Довідково

За даними МОЗ, в Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого станом на сьогодні, щеплення від COVID-19 отримали вже 111 тисяч людей, з них 2,7 тисячі щеплень за добу. Записалися у чергу на вакцинацію майже 310 тисяч українців.

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