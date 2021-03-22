Вакцинованих від COVID-19 в Україні вже 111 тисяч, ще майже утричі більше - у черзі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже 111 тисяч людей, з них 2,7 тисячі щеплень за добу. Записалися у чергу на вакцинацію майже 310 тисяч українців. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення МОЗ у Facebook.
Цитата:
"111 025 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 111 024 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа. Станом на 21 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 309 826 людей", - йдеться у повідомленні.
Деталі
2 715 людей щеплено проти COVID-19 за добу 21 березня 2021 року в Україні.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
-
- Вінницька область – 50 щеплень;
-
- Волинська область – 50 щеплень;
-
- Дніпропетровська область – 190 щеплень;
-
- Донецька область – 770 щеплень;
-
- Житомирська область – 310 щеплень;
-
- Закарпатська область – 30 щеплень;
-
- Запорізька область – 50 щеплень;
-
- Івано-Франківська область – 55 щеплень;
-
- Київська область – 270 щеплень;
-
- Кіровоградська область – 0 щеплень;
-
- Луганська область – 210 щеплень;
-
- Львівська область – 0 щеплень;
-
- місто Київ – 0 щеплень;
-
- Миколаївська область – 30 щеплень;
-
- Одеська область – 120 щеплень;
-
- Полтавська область – 130 щеплень;
-
- Рівненська область – 100 щеплень;
-
- Сумська область – 50 щеплень;
-
- Тернопільська область – 60 щеплень;
-
- Харківська область – 20 щеплень;
-
- Херсонська область – 30 щеплень;
-
- Хмельницька область – 0 щеплень;
-
- Чернівецька область – 70 щеплень;
-
- Чернігівська область – 50 щеплень;
-
- Черкаська область – 70 щеплень.
-
Щеплення проводилось 66 мобільними бригадами з імунізації.
Доповнення
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.