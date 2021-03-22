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21:00 • 50221 просмотра

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В районе ООС вакцинировали более 10 тысяч военнослужащих

В районе ООС вакцинировали более 10 тысяч военнослужащих

Киев  •  УНН

 • 13524 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В районе проведения ООС состоянию на 22 марта проведена вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 более 10 400 военнослужащих. Об этом информирует пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ, передает УНН.

Цитата

“По состоянию на 22 марта проведена вакцинация более 10 400 военнослужащих, привлеченных в состав ООС, из них 884 — медицинские работники воинских частей. За минувшие сутки в районе проведения ООС провакцинировано было почти 1000 военнослужащих, из них 46 — медицинские работники воинских частей”, — сообщили в командовании.

Детали

Отмечается, что поствакцинальных осложнений у военных не отмечалось.

Информация о количестве вакцинированных в сутки военнослужащих и остаток вакцины ежедневно передается в Министерство здравоохранения Украины для осуществления общего мониторинга охвата вакцинацией от COVID-19 в Украине.

Справка

По данным Минздрава, в Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля на сегодня, прививки от COVID-19 получили уже 111 тысяч человек, из них 2,7 тысячи прививок в сутки. Записались в очередь на вакцинацию почти 310 тысяч украинцев.

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