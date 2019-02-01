В рамках місії НАТО в Чорне море увійде німецький військовий корабель
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Плавбаза Werra, що входить до складу військово-морських сил ФРН, в лютому відвідає два чорноморських порта в Болгарії. Про це повідомляє DW, передає УНН.
Міністр оборони ФРН, у відповіді на запит видання повідомив, що цей похід був запланований давно.
"Розміщення інших кораблів ВМФ Німеччини в Чорному морі не передбачено", - заявив представник військового відомства.
Як повідомляв УНН, Україна передала в НАТО список потреб по модернізації корабельно-катерного складу ВМС .
Раніше УНН повідомляв, моніторингова місія НАТО буде стежити за безпекою в Чорному морі
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі.