В рамках мисии НАТО в Черное море войдет немецкий военный корабль
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Плавбаза Werra, входящая в состав военно-морских сил ФРГ, в феврале посетит два черноморских порта в Болгарии. Об этом сообщает DW, передает УНН.
Министр обороны ФРГ, в ответе на запрос издания сообщил, что этот поход был запланирован давно.
"Размещение других кораблей ВМФ Германии в Черном море не предусмотрено", - заявил представитель военного ведомства.
Как сообщал УНН, Украина передала в НАТО список потребностей по модернизации корабельно-катерного состава ВМС.
Ранее УНН сообщал, мониторинговая миссия НАТО будет следить за безопастностью в Черном море
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море.