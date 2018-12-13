За безпекою на Чорному морі стежитиме місія НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Моніторингова місія НАТО слідкуватиме за безпекою на Чорному морі. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом у Брюсселі, передає кореспондент УНН.
"Вважаю, що НАТО має посилити постійну присутність у Чорному морі, щоб запобігти подальшому загостренню та забезпечити безпеку у регіоні. Ми підтримуємо запуск моніторингу повітряного та морського простору місією НАТО", - зазначив Президент.
За словами Порошенка, представники місії будуть забезпечувати безпеку в регіоні, і це – саме те, що Україні потрібно зараз.
Раніше у ЄС заявили, що вивчають можливості надання фінансової підтримки прилеглим до Азовського моря регіонам на південному сході України, включаючи порт Маріуполь.
Нагадаємо, Європарламент ухвалив документ, згідно з яким ЄС посилять санкції щодо РФ, якщо українських моряків, захоплених на Азові, не звільнять.
Як повідомляв УНН, на тлі суперечки між Росією і Україною навколо Керченської протоки конгрес США розглядає близько 10 законопроектів, спрямованих проти енергетичного сектора Росії, в тому числі проекту “Північний потік-2”, рішення щодо якого може бути ухвалене вже цього тижня.