ЗМІ: конгрес США може цього тижня проголосувати проти "Північного потоку-2"

КИЇВ. 11 грудня. УНН. На тлі суперечки між Росією і Україною навколо Керченської протоки конгрес США розглядає близько 10 законопроектів, спрямованих проти енергетичного сектора Росії, в тому числі проекту "Північний потік-2", рішення щодо якого може бути ухвалене вже цього тижня. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.