ЗМІ: конгрес США може цього тижня проголосувати проти "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На тлі суперечки між Росією і Україною навколо Керченської протоки конгрес США розглядає близько 10 законопроектів, спрямованих проти енергетичного сектора Росії, в тому числі проекту "Північний потік-2", рішення щодо якого може бути ухвалене вже цього тижня. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.
"Ми моніторимо законопроекти - їх близько 10, всі вони містять російську енергетику як ключовий компонент", - сказав напередодні помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів Френсіс Феннон.
Він зазначив, що першим на розгляді конгресменів перебуває рекомендаційна резолюція, де американський конгрес висловлює незгоду з будівництвом газопроводу "Північний потік-2", який зв'яже безпосередньо Росію і Німеччину. Рішення щодо цієї резолюції може бути ухвалено вже на поточному тижні.
"Ми очікуємо, що конгрес ухвалить рішення з цього питання, і тиск на російський енергетичний сектор в результаті буде тільки зростати", - сказав Феннон.
За словами американського чиновника, "Північний потік-2" є інструментом, за допомогою якого Росія хоче посилити залежність країн-імпортерів, тому США закликають всіх партнерів Росії вийти з цього проекту.
У законопроекті, що перебуває на розгляді конгресу США, серед іншого, йдеться: "Геополітичний інтерес Росії до "Північного потоку-2" полягає не в посиленні європейської енергобезпеки, а в тому, щоб вбити клин між країнами Європи та радикально скоротити існуючий транзит газу через Україну".
За словами Феннона, ключем до збереження енергетичної незалежності Європи є диверсифікація енергетики. У зв'язку з цим чиновник згадав про кілька проектів, спрямованих на досягнення цієї мети, - будівництво сполучного газопроводу між Грецією і Болгарією, синхронізація електромереж країн Балтії з континентальною Європою і будівництво терміналу з прийому скрапленого природного газу (СПГ) у Хорватії.
"Цей термінал міг би отримувати СПГ від широкого кола постачальників. Це дозволить збільшити диверсифікацію і відійти від російських джерел, що буде мати особливе значення для Угорщини", - пояснив Феннон.
Нагадаємо, держдеп США закликав ЄС відмовитися від "Північного потоку-2" після інциденту у районі Азовського моря.