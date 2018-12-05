Госдеп призвал ЕС отказаться от "Северного потока-2" после инцидента в Азовском море
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. США считают, что инцидент в Керченском проливе стал хорошим напоминанием для Европы о том, чем плох проект сооружения трубопровода “Северный поток-2”. С такими словами выступил во вторник представитель Госдепартамента в Брюсселе во время брифинга для журналистов, передает УНН со ссылкой на его текст.
“Инцидент в Керченском проливе должен быть напоминанием для всех наших европейских союзников, почему „Северный поток-2“ является столь плохой идеей, — сказал он. — Инцидент в Керчи служит напоминанием о том, что, чем больше газовой инфраструктуры вы имеете в обход Украины благодаря „Северному потоку-2“, тем слабее становятся средства сдерживания российской военной агрессии”.
Представитель Госдепа добавил, что из-за инцидента в Азовском море Германия стала более отзывчиво воспринимать критику “Северного потока-2”. “В наших консультациях (с ФРГ) мы видели некоторые индикаторы того, что они стали воспринимать этот посыл лучше после инцидента в Керченском проливе. Для них становится сложнее утверждать, что речь идет сугубо о коммерческом проекте”, — считает он.
Напоминаем, Госдеп пообещал России “последствия и боль” за украинских моряков.