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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Госдеп призвал ЕС отказаться от "Северного потока-2" после инцидента в Азовском море

Киев • УНН

 • 8044 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. США считают, что инцидент в Керченском проливе стал хорошим напоминанием для Европы о том, чем плох проект сооружения трубопровода “Северный поток-2”. С такими словами выступил во вторник представитель Госдепартамента в Брюсселе во время брифинга для журналистов, передает УНН со ссылкой на его текст.

Госдеп призвал ЕС отказаться от "Северного потока-2" после инцидента в Азовском море

“Инцидент в Керченском проливе должен быть напоминанием для всех наших европейских союзников, почему „Северный поток-2“ является столь плохой идеей, — сказал он. — Инцидент в Керчи служит напоминанием о том, что, чем больше газовой инфраструктуры вы имеете в обход Украины благодаря „Северному потоку-2“, тем слабее становятся средства сдерживания российской военной агрессии”.

Представитель Госдепа добавил, что из-за инцидента в Азовском море Германия стала более отзывчиво воспринимать критику “Северного потока-2”. “В наших консультациях (с ФРГ) мы видели некоторые индикаторы того, что они стали воспринимать этот посыл лучше после инцидента в Керченском проливе. Для них становится сложнее утверждать, что речь идет сугубо о коммерческом проекте”, — считает он.

Напоминаем, Госдеп пообещал России “последствия и боль” за украинских моряков.

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