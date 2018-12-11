СМИ: конгресс США может проголосовать против "Северного потока-2" на этой неделе

КИЕВ. 11 декабря. УНН. На фоне спора между Россией и Украиной вокруг Керченского пролива конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России, в том числе проекта "Северный поток-2", решение по которому может быть принято уже на этой неделе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.