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СМИ: конгресс США может проголосовать против "Северного потока-2" на этой неделе

Киев • УНН

 • 15731 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. На фоне спора между Россией и Украиной вокруг Керченского пролива конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России, в том числе проекта "Северный поток-2", решение по которому может быть принято уже на этой неделе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

СМИ: конгресс США может проголосовать против "Северного потока-2" на этой неделе

"Мы мониторим законопроекты - их около 10, все они содержат российскую энергетику в качестве ключевого компонента", - сказал накануне помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон.

Он отметил, что первым на рассмотрении конгрессменов находится рекомендательная резолюция, где американский конгресс выражает несогласие со строительством газопровода "Северный поток-2", который свяжет напрямую Россию и Германию. Решение по данной резолюции может быть принято уже на текущей неделе.

"Мы ожидаем, что конгресс примет решение по этому вопросу, и давление на российский энергетический сектор в результате будет только возрастать", - сказал Фэннон.

По словам американского чиновника, "Северный поток-2" является инструментом, с помощью которого Россия хочет усилить зависимость стран-импортеров, поэтому США призывают всех партнеров России выйти из данного проекта.

В законопроекте, находящемся на рассмотрении конгресса США, в числе прочего, говорится: "Геополитический интерес России к "Северному потоку-2" заключается не в усилении европейской энергобезопасности, а в том, чтобы вбить клин между странами Европы и радикально сократить существующий транзит газа через Украину".

По словам Фэннона, ключом к сохранению энергетической независимости Европы является диверсификация энергетики. В этой связи чиновник упомянул о нескольких проектах, направленных на достижение этой цели, - строительстве связующего газопровода между Грецией и Болгарией, синхронизации электросетей стран Балтии с континентальной Европой и строительстве терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Хорватии.

"Этот терминал мог бы получать СПГ от широкого круга поставщиков. Это позволит увеличить диверсификацию и отойти от российских источников, что будет иметь особое значение для Венгрии", - пояснил Фэннон.

Напомним, госдеп США призвал ЕС отказаться от "Северного потока-2" после инцидента в районе Азовского моря.

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