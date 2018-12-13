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За безопасностью на Черном море будет следить миссия НАТО

Киев • УНН

 • 14786 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Мониторинговая миссия НАТО будет следить за безопасностью на Черном море. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, передает корреспондент УНН.

За безопасностью на Черном море будет следить миссия НАТО

"Считаю, что НАТО должно усилить постоянное присутствие в Черном море, чтобы предотвратить дальнейшее обострение и обеспечить безопасность в регионе. Мы поддерживаем запуск мониторинга воздушного и морского пространства миссией НАТО", - отметил Президент.

По словам Порошенко, представители миссии будут обеспечивать безопасность в регионе, и это - именно то, что Украине нужно сейчас.

Ранее в ЕС заявили, что изучают возможности оказания финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю регионам на юго-востоке Украины, включая порт Мариуполь.

Напомним, Европарламент принял документ, согласно которому ЕС ужесточат санкции в отношении РФ, если украинских моряков, захваченных на Азове, не освободят.

Как сообщал УНН, на фоне спора между Россией и Украиной вокруг Керченского пролива конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России, в том числе проекта "Северный поток-2", решение по которому может быть принято уже на этой неделе.

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