В.Путін виключив зі складу економічної ради екс-голову АП С.Іванова
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін вивів зі складу російської економічної ради колишнього керівника адміністрації президента РФ Сергія Іванова. Відповідний документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, передає УНН.
Натомість Володимир Путін включив до складу економічної ради нинішнього керівника своєї адміністрації Антона Вайно.
Повідомляється, що указ набирає чинності з дня його підписання.
Нагадаємо, В.Путін звільнив С.Іванова з посади керівника адміністрації президента Російської Федерації і призначив на цю посаду А.Вайно у серпні.