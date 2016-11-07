В.Путин исключил из состава экономического совета экс-главу АП С.Иванова
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин вывел из состава российского экономического совета бывшего руководителя администрации президента РФ Сергея Иванова. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ, передает УНН.
Взамен Владимир Путин включил в состав экономического совета нынешнего руководителя администрации президента Антона Вайно.
Сообщается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Напомним, В.Путин уволил С.Иванова с должности руководителя администрации президента Российской Федерации и назначил на эту должность А.Вайно в августе.