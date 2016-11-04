В.Путін відкрив пам’ятник київському князю Володимиру поблизу Кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін відкрив пам’ятник Великому князеві Київському Володимиру у Москві поблизу Кремля. Про це у своєму мікроблозі у Twitter написав журналіст з кремлівсього пулу Дмитро Смірнов, передає УНН.
"Володимир Путін відкрив пам’ятник князю Володимиру біля стін Кремля", - написав журналіст.
Нагадаємо, пам'ятник князю Київському Володимиру виконаний за проектом народного художника Росії С.Щербакова.