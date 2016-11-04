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15 марта, 19:03 • 115347 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166968 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138180 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130605 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112904 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105524 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101453 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135287 просмотра

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14 марта, 19:57 • 132103 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127872 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Путин открыл памятник киевскому князю Владимиру возле Кремля

В.Путин открыл памятник киевскому князю Владимиру возле Кремля

Киев • УНН

 • 22053 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин открыл памятник Великому князю Киевскому Владимиру в Москве возле Кремля. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов, передает УНН.

"Владимир Путин открыл памятник князю Владимиру возле стен Кремля", - написал журналист.

Напомним, памятник князю Киевскому Владимиру выполнили по проекту народного художника России С.Щербакова.

 

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