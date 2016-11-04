В.Путин открыл памятник киевскому князю Владимиру возле Кремля
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин открыл памятник Великому князю Киевскому Владимиру в Москве возле Кремля. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов, передает УНН.
"Владимир Путин открыл памятник князю Владимиру возле стен Кремля", - написал журналист.
Напомним, памятник князю Киевскому Владимиру выполнили по проекту народного художника России С.Щербакова.