В.Путін і Б.Обама висловили жаль стосовно того, що їм не вдалося досягти прогресу в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президенти РФ і США Володимир Путін і Барак Обама під час короткої розмови по полях саміту АТЕС висловили жаль через відсутність прогресу у врегулюванні ситуації в Україні. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Президенти висловили жаль, що не їм вдалося досягти прогресу в Україні",- сказав він.
Д.Пєсков також зазначив, що не будучи стороною конфлікту, РФ бере участь у врегулюванні в так званому нормандському форматі разом з Німеччиною, Францією та Україною.
Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама та Росії Володимир Путін зустрілися у неділю, 20 листопада, на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у перуанській Лімі.