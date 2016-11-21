В.Путин и Б.Обама выразили сожаление, что им не удалось достичь прогресса по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президенты РФ и США Владимир Путин и Барак Обама во время короткого разговора по полях саммита АТЭС выразили сожаление из-за отсутствия прогресса в урегулировании ситуации в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Президенты выразили сожаление, что им не удалось достичь прогресса в Украине", - сказал он.
Д.Песков также отметил, что не будучи стороной конфликта, РФ участвует в урегулировании в так называемом нормандском формате вместе с Германией, Францией и Украиной.
Как сообщал УНН, президент США Барак Обама и России Владимир Путин встретились в воскресенье, 20 ноября, на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в перуанской Лиме.