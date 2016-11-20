В.Путін і Б.Обама поговорили на саміті АТЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін та чинний президент США Барак Обама коротко поговорили перед початком саміту Азіатсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який проходить в Перу, повідомив журналістам прес-секретар президент РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
"На початку ретріта (робочого засідання - ред.) привітали один одного і зовсім коротко переговорили", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, Б.Обама погодив з європейськими лідерами продовження санкцій проти РФ.