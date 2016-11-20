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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 15183 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 30411 перегляди

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17:00 • 62088 перегляди

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2 квітня, 10:44 • 197072 перегляди

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Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196671 перегляди

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В.Путін і Б.Обама поговорили на саміті АТЕС

В.Путін і Б.Обама поговорили на саміті АТЕС

Київ • УНН

 • 10552 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін та чинний президент США Барак Обама коротко поговорили перед початком саміту Азіатсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який проходить в Перу, повідомив журналістам прес-секретар президент РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".

"На початку ретріта (робочого засідання - ред.) привітали один одного і зовсім коротко переговорили", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, Б.Обама погодив з європейськими лідерами продовження санкцій проти РФ.

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