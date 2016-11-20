В.Путин и Б.Обама поговорили на саммите АТЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин и действующий президент США Барак Обама коротко поговорили перед началом саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Перу, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"В начале ретрита (рабочего заседания - ред.) поприветствовали друг друга и совсем коротко переговорили", - сказал Д.Песков.
Напомним, Б.Обама согласовал с европейскими лидерами продление санкций против РФ.