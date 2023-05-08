В повітряному просторі Києва було знищено понад 30 "шахедів" - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. В повітряному просторі Києва було виявлено і знищено понад 30 "шахедів". Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, передає УНН.
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"Ворог збільшує щільність повітряних атак Києва. Тільки з початку травня, за перші 8 днів місяця, рашисти здійснили вже 4 повітряних атаки! Під час останньої повітряноі тривоги, яка тривала понад 3,5 години, агресор намагався завдати удару своїми БпЛА.
За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси "Shahed", які атакували столицю з різних напрямків. В повітряному просторі Києва було виявлено і знищено понад 30!!! ворожих дронів! Дякуємо ППО! Черговий раз наші воїни відпрацювали відмінно!", - йдеться в повідомленні.
Деталі
За інформацією на даний момент, відомо про руйнування та травмованих в місті.
"Внаслідок падіння уламків в столиці є пошкоджені будинки, дорожне покриття, автівки. Відомо про травмованих. Медики, ДСНС та інші екстрені служби працюють на місцях. Дані оперативного зведення постійно оновлюються і уточнюються", - підкреслили в КМВА.
Нагадаємо
У Києві уламки БПЛА впали на двоповерхову будівлю та злітну полосу аеропорту.