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В воздушном пространстве Киева было уничтожено более 30 "шахедов" - КГВА

Киев • УНН

 • 1027481 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено более 30 "шахедов". Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.

Цитата

"Враг увеличивает плотность воздушных атак Киева. Только с начала мая, за первые 8 дней месяца, рашисты осуществили уже 4 воздушных атаки! Во время последней воздушной тревоги, которая длилась более 3,5 часов, агрессор пытался нанести удар своими БпЛА.

По предварительной информации, это были иранские барражирующие боеприпасы "Shahed", которые атаковали столицу с разных направлений. В воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено более 30!!! вражеских дронов! Спасибо ПВО! Очередной раз наши воины отработали отлично!", - говорится в сообщении.

Детали

По информации на данный момент, известно о разрушениях и травмированных в городе.

"В результате падения обломков в столице есть поврежденные дома, дорожное покрытие, автомобили. Известно о травмированных. Медики, ГСЧС и другие экстренные службы работают на местах. Данные оперативной сводки постоянно обновляются и уточняются", - подчеркнули в КГВА.

Напомним

В Киеве обломки БПЛА упали на двухэтажное здание и взлетную полосу аэропорта.

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