В ОП закликають не ігнорувати тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в своєму Telegram закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, передає УНН.
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"Не ігноруйте тривоги. Також не знімайте роботу ППО", - написав Єрмак.
Тим часом, мешканці Дніпропетровщини повідомляють про вибухи в області.
Доповнення
Наразі повітряна тривога оголошена у східних, а також Чернігівській областях. Актуальну карту повітряних тривог можна переглягути тут.
Під час минулої повітряної тривоги ворог атакував Черкаську область. Внаслідок ракетного удару по Умані постраждало вісім осіб.