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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року
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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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В ОП закликають не ігнорувати тривогу

Київ • УНН

 • 296762 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в своєму Telegram закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, передає УНН.

В ОП закликають не ігнорувати тривогу

Цитата

"Не ігноруйте тривоги. Також не знімайте роботу ППО", - написав Єрмак.

Тим часом, мешканці Дніпропетровщини повідомляють про вибухи в області.

Доповнення

Наразі повітряна тривога оголошена у східних, а також Чернігівській областях. Актуальну карту повітряних тривог можна переглягути тут.

Під час минулої повітряної тривоги ворог атакував Черкаську область. Внаслідок ракетного удару по Умані постраждало вісім осіб.

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