В ОП призывают не игнорировать тревогу

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"Не игнорируйте тревоги. Также не снимайте работу ПВО", - написал Ермак.

Между тем, жители Днепропетровщины сообщают о взрывах в области.

Дополнение

Сейчас воздушная тревога объявлена в восточных, а также Черниговской областях. Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть здесь.

Во время прошлой воздушной тревоги враг атаковал Черкасскую область. В результате ракетного удара по Умани пострадало восемь человек.