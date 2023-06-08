В ОП призывают не игнорировать тревогу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги, передает УНН.
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"Не игнорируйте тревоги. Также не снимайте работу ПВО", - написал Ермак.
Между тем, жители Днепропетровщины сообщают о взрывах в области.
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Сейчас воздушная тревога объявлена в восточных, а также Черниговской областях. Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть здесь.
Во время прошлой воздушной тревоги враг атаковал Черкасскую область. В результате ракетного удара по Умани пострадало восемь человек.