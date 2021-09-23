В ООН озвучили зауваження до українського законопроекту про перехідний період

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Управління Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй стурбоване тим, що законопроект № 5844 “Про державну політику перехідного періоду”, серед іншого, побудований навколо визначення правосуддя перехідного періоду, яке не відповідає міжнародним стандартам і не забезпечує підхід, орієнтований на захист жертв. Про це йдеться в новій доповіді УВКПЛ, передає УНН.

Цитата

“УВКПЛ відзначає розробку Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України проекту рамкового закону „Про засади державної політики перехідного періоду“ щодо деокупації та реінтеграції територій, які контролюються озброєними групами, і Криму. УВКПЛ стурбоване тим, що законопроект, серед іншого, побудований навколо визначення правосуддя перехідного періоду, яке не відповідає міжнародним стандартам і не забезпечує підхід, орієнтований на захист жертв”, — йдеться в доповіді.

Деталі

УВКПЛ також відзначило, що Робоча група з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи подала на затвердження Президентові України проект Концепції державної політики з питань захисту і відновлення прав людини і основних свобод в умовах збройного конфлікту на території України і подолання його наслідків, в якій окреслена стратегія правосуддя перехідного періоду для країни.

“Щоб уникнути дублювання слід розглянути можливість розробки, на підставі широких консультацій, єдиної узгодженої та послідовної стратегії правосуддя перехідного періоду з подальшим прийняттям за результатами цих консультацій рішення про конкретний механізм правосуддя перехідного періоду, який буде впроваджений в Україні. Згодом цю стратегію можна було б при необхідності доповнити конкретними змінами до чинного законодавства”, — зазначають в Управлінні.

Нагадаємо

На сайті Верховної Ради України у серпні з’явився текст законопроекту № 5844 щодо державної політики перехідного періоду на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. УНН зібрав для вас основні положення урядового законопроекту.

Варто додати, як стало відомо напередодні, Україна також очікує на висновок Венеціанської комісії щодо згаданого законопроекту 15 жовтня.

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