Україна очікує висновку Венеціанки щодо законопроекту про перехідний період 15 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Висновок Венеційської комісії щодо законопроекту № 5844 “Про державну політику перехідного періоду” має бути озвучений 15 жовтня. Про це у Facebook написала Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, повідомляє УНН.
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“Зустрілася з представниками Венеційської комісії з метою обговорення проекту Закону України № 5844 "Про державну політику перехідного періоду“, ініційованого Кабміном, та альтернативних — № 5844-1 і № 5844-2”, — написала Денісова.
“Очікуємо на висновок Венеційської комісії, який має бути озвучений на засіданні 15 жовтня 2021 року”, — повідомила вона.
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Омбудсмен повідомила також, що під час зустрічі висловила свою підтримку законопроекту, напрацьованому урядом, у якому враховано всі надані нею пропозиції та зауваження.
З її слів, документ було проаналізовано з точки зору міжнародного законодавства, і він відповідає стандартам додержання прав людини.
“Утім, у законопроекті існують моменти правової невизначеності, які в процесі доопрацювання мають бути усунуті”, — зазначила Денісова.
Вона наголосила на необхідності ухвалення закону.
Додамо
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