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В ООН обговорили ситуацію в Україні

В ООН обговорили ситуацію в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. В Женеві відбувся важливий брифінг про ситуацію в Україні, організований Управлінням ООН з координації гуманітарних питань. Про це повідомило у Тwitter Постійне представництво України при ООН, передає УНН.

"В Женеві відбувся важливий брифінг про ситуацію в Україні, організований Управлінням ООН з координації гуманітарних питань; привернув увагу до спричинених російською агресією поточних викликів та зусиль Уряду з належного реагування на них", - заявив Постпред Ю. Клименко.

Також відбулася плідна зустріч з Резидентом-координатором ООН в Україні Оснатом Лубрані.

"Предметно обговорили гуманітарну ситуацію на Донбасі та шляхи її покращення із залученням міжнародної Женеви", - повідомив він.

Як повідомляв УНН, третій комітет Генеральної Асамблеї ООН у четвер, 15 листопада, розгляне оновлений проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна".

Як повідомляв УНН, в ООН занепокоєні через зростання російської військової присутності в Азовському морі. Про це на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації на окупованих територіях України, заявив 30 жовтня постпред Нідерландів Карел Ван Остер.

Українські Національні Новини

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