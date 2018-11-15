В ООН обсудили ситуацию в Украине

"В Женеве состоялся важный брифинг о ситуации в Украине, организованный Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов; привлек внимание к вызванных российской агрессией текущих вызовов и усилий правительства по надлежащему реагированию на них", - заявил Постпред Ю. Клименко.

Также состоялась плодотворная встреча с Резидентом-координатором ООН в Украине Оснатом Лубрани.

"Предметно обсудили гуманитарную ситуацию на Донбассе и пути ее улучшения с привлечением международной Женевы", - сообщил он.



Как сообщал УНН, третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН в четверг, 15 ноября, рассмотрит обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".



Как сообщал УНН, в ООН обеспокоены рост российского военного присутствия в Азовском море. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на оккупированных территориях Украины, заявил 30 октября постпред Нидерландов Карел Ван Остер.