В окупованому Севастополі знову стався обвал ґрунту

Обвал ґрунту стався в окупованому Севастополі, передає УНН із посиланням на "Крим.Реалії".

За даними ЗМІ, на вулиці Героїв Севастополя через зсув з 21:00 за місцевим часом буде перекрито рух для транспорту, контактну мережу для роботи тролейбусів буде відключено. Тролейбусне сполучення між центром міста та корабельною стороною буде припинено.

До цього через обвал грунту на вулиці Героїв Севастополя обмежували рух 20 січня. Перед цим повідомлялося про обвал каміння підпірної стіни на тій же вулиці.

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