В оккупированном Севастополе снова произошел обвал грунта

Обвал грунта произошел в оккупированном Севастополе, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

По данным СМИ, на улице Героев Севастополя из-за оползня с 21:00 по местному времени будет перекрыто движение для транспорта, контактная сеть для работы троллейбусов будет отключена. Троллейбусное сообщение между центром города и корабельной стороной будет прекращено.

До этого из-за обвала грунта на улице Героев Севастополя ограничивали движение 20 января. Перед этим сообщалось об обвале камней подпорной стены на той же улице.

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