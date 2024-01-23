Большую часть Крыма «отрубят» от Интернета в ночь на 24 января – СМИ

В ночь на среду большая часть Крыма останется без интернета из-за плановых работ на сетях российского провайдера "Миранда-медиа". Об этом сообщают крымкие паблики, передает УНН.

Детали

По данным паблика "Крымский ветер" от всемирной паутины крымчан отрубят в связи с проведением плановых работ на сетях крупнейшего провайдера на полуострове "Миранда-медиа".

Сообщается, что услуги связи будут недоступны с полуночи 23 января до 6:00 утра 24 января.

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23 января неизвестные киберволонтеры "взломали" один из самых употребляемых интернет-провайдеров москвы. Его услугами пользовался ряд госструктур рф. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.