Большую часть Крыма «отрубят» от Интернета в ночь на 24 января – СМИ
Киев • УНН
Большая часть Крыма останется без интернета в ночь на 24 января в связи с плановыми работами российского провайдера "Миранда-медиа". Ожидается, что услуги будут недоступны с полуночи до 6 утра.
В ночь на среду большая часть Крыма останется без интернета из-за плановых работ на сетях российского провайдера "Миранда-медиа". Об этом сообщают крымкие паблики, передает УНН.
Детали
По данным паблика "Крымский ветер" от всемирной паутины крымчан отрубят в связи с проведением плановых работ на сетях крупнейшего провайдера на полуострове "Миранда-медиа".
Сообщается, что услуги связи будут недоступны с полуночи 23 января до 6:00 утра 24 января.
Дополнительно
23 января неизвестные киберволонтеры "взломали" один из самых употребляемых интернет-провайдеров москвы. Его услугами пользовался ряд госструктур рф. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
Большую часть Крыма «отрубят» от Интернета в ночь на 24 января – СМИ
Большая часть Крыма останется без интернета в ночь на 24 января в связи с плановыми работами российского провайдера "Миранда-медиа". Ожидается, что услуги будут недоступны с полуночи до 6 утра.
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