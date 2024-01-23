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Більшу частину Криму "відрубають" від Інтернету в ніч на 24 січня - ЗМІ

Більшу частину Криму "відрубають" від Інтернету в ніч на 24 січня - ЗМІ

Київ • УНН

 • 44697 перегляди

Більша частина Криму залишиться без інтернету в ніч на 24 січня у зв'язку з плановими роботами російського провайдера "Міранда-медіа". Очікується, що послуги будуть недоступні з опівночі до 6 ранку.

У ніч на середу велика частина Криму залишиться без інтернету через планові роботи на мережах російського провайдера "Міранда-медіа". Про це повідомляють кримські пабліки, передає УНН.

Деталі

За даними пабліка "Кримський вітер", від всесвітньої павутини кримчан відрубають у зв'язку з проведенням планових робіт на мережах найбільшого провайдера на півострові "Міранда-медіа".

Повідомляється, що послуги зв'язку будуть недоступні з опівночі 23 січня до 6:00 ранку 24 січня.

Додатково

23 січня невідомі кіберволонтери "зламали" один із найуживаніших інтернет-провайдерів москви. Його послугами користувалася низка держструктур рф. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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