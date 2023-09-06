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В окупованому Маріупольському районі "бавовна"

В окупованому Маріупольському районі "бавовна"

Київ • УНН

 • 1692265 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. В окупованому Маріупольському районі гучно. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, ймовірно, має місце "бавовна", передає УНН.

Цитата

"Мангушська частина Маріупольського району (та сама, де Юр’ївка) - посміхається та махає бавовні. Гучно. Деталі згодом", - написав Андрющенко.

Додамо

Крім того, за словами радника мера Маріуполя, "Бердянський район теж радісно привітав бавовнятко, судячи з гучної переклички".

Згодом він додав, що "вороже ППО проявилось на Лівобережному районі".

"Рівень тривожності на максималках", - резюмував Андрющенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За літо партизани ліквідували 21 російського військового на території Маріуполя та району - Андрющенко

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