В окупованому Маріупольському районі "бавовна"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. В окупованому Маріупольському районі гучно. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, ймовірно, має місце "бавовна", передає УНН.
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"Мангушська частина Маріупольського району (та сама, де Юр’ївка) - посміхається та махає бавовні. Гучно. Деталі згодом", - написав Андрющенко.
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Крім того, за словами радника мера Маріуполя, "Бердянський район теж радісно привітав бавовнятко, судячи з гучної переклички".
Згодом він додав, що "вороже ППО проявилось на Лівобережному районі".
"Рівень тривожності на максималках", - резюмував Андрющенко.
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