В окупованому Маріупольському районі "бавовна"

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"Мангушська частина Маріупольського району (та сама, де Юр’ївка) - посміхається та махає бавовні. Гучно. Деталі згодом", - написав Андрющенко.

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Крім того, за словами радника мера Маріуполя, "Бердянський район теж радісно привітав бавовнятко, судячи з гучної переклички".

Згодом він додав, що "вороже ППО проявилось на Лівобережному районі".

"Рівень тривожності на максималках", - резюмував Андрющенко.

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