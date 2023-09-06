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В оккупированном Мариупольском районе "хлопок"

В оккупированном Мариупольском районе "хлопок"

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. В оккупированном Мариупольском районе громко. Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, вероятно, имеет место "хлопок", передает УНН.

Цитата

"Мангушская часть Мариупольского района (та самая, где Юрьевка) - улыбается и машет хлопку. Громко. Детали позже", - написал Андрющенко.

Добавим

Кроме того, по словам советника мэра Мариуполя, "Бердянский район тоже радостно приветствовал хлопок, судя по громкой перекличке".

Впоследствии он добавил, что "вражеское ПВО проявилось на Левобережном районе".

"Уровень тревожности на максималках", - резюмировал Андрющенко.

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