В оккупированном Мариупольском районе "хлопок"

Цитата

"Мангушская часть Мариупольского района (та самая, где Юрьевка) - улыбается и машет хлопку. Громко. Детали позже", - написал Андрющенко.

Добавим

Кроме того, по словам советника мэра Мариуполя, "Бердянский район тоже радостно приветствовал хлопок, судя по громкой перекличке".

Впоследствии он добавил, что "вражеское ПВО проявилось на Левобережном районе".

"Уровень тревожности на максималках", - резюмировал Андрющенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За лето партизаны ликвидировали 21 российского военного на территории Мариуполя и района - Андрющенко