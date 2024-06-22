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В окупованому Маріуполі гучно: повідомляється про "приліт"

Київ • УНН

 • 28166 перегляди

В окупованому Маріуполі повідомляється про вибухи і пожежу.

В окупованому Маріуполі гучно: повідомляється про "приліт"

У тимчасово окупованому Маріуполі у Донецькій області було гучно, повідомляється про "приліт" і пожежу. Про це поінформували у Маріупольській міськраді та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у суботу, пише УНН.

Деталі

"У Маріуполі гучно. Окупанти повідомляють про балістику у напрямку міста та роботу ППО. У місцевих чатах повідомляють, що чутно вибухи у Приморському районі міста", - вказали у мерії у Telegram.

За даними міськради, загарбники пишуть про збиття ракет біля міста, а також в районі селища Нікольське.

Радник мера Маріуполя при цьому повідомив про "приліт".

"Приліт. Після "работает пво" на 23 ЖМР (мікрорайон у місті - ред.) здійнялась пожежа", - додав Андрющенко у Telegram.

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