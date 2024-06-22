Во временно оккупированном Мариуполе в Донецкой области было громко, сообщается о "прилете" и пожаре. Об этом проинформировали в Мариупольском горсовете и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в субботу, пишет УНН.

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"В Мариуполе громко. Оккупанты сообщают о баллистике в направлении города и работе по. В местных чатах сообщают, что слышны взрывы в Приморском районе города", - указали в мэрии в Telegram.

По данным горсовета, захватчики пишут о сбитии ракет возле города, а также в районе поселка Никольское.

Советник мэра Мариуполя при этом сообщил о "прилете".

"Прилет. После "работает пво" на 23 ЖМР (микрорайон в городе - ред.) поднялся пожар", - добавил Андрющенко в Telegram.

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