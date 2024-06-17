В оккупированном Мариуполе из-за возможных атак ATACMS военнослужащие россии постоянно меняют место дислокации, передает УНН со ссылкой на "АТЕШ".

"Агенты "АТЕШ" совместно с "Мариуполь.Сопротивление" усилили свою партизанскую деятельность в городе и тщательно отслеживают любую военную активность россии. Сообщают, что из-за возможных атак ATACMS военнослужащие россии постоянно меняют место дислокации", - говорится в сообщении.

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Кроме того, партизаны зафиксировали, что вечером огромное количество военной техники покидает Мариуполь, что говорит о страхе оккупантов ночевать в городе.