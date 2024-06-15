россияне строят новые укрепления вдоль трассы Мариуполь - Донецк на участке вблизи села Гранитное. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

Детали

По его данным, село Гранитное играет все более важную роль в выстраивании россиянами логистики для обеспечения фронта.

Гранитное становится главной логистической артерией при оккупантах в обеспечении участка фронта по точкам Волноваха - Угледар - Кураховское направление - Донецк благодаря автомобильному и железнодорожному мостам - написал он.

Он добавил карту, на который обозначил мостовые путепроводы (отметка 1), а также укрепления и логистические развязки (отметка 2).

Он отметил, что эти два моста решают вопрос российской логистики из ростова.

Может, он исчезнет? Было бы неплохо. Это увеличит логистическое плечо почти на 70 км. и увеличит время до 10 часов прохождения колонны. Бонусом - все увидим через Мариуполь - добавил Андрющенко.

Напомним,

14 июня первый вражеский танкер зашел в порт Мариуполя с момента российской оккупации, вероятно, для обеспечения топливом военной техники и оборудования на передовой.

В Мариуполе из-за действий оккупантов пересыхает река Кальчик