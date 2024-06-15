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росіяни укріплюють трасу Маріуполь-Донецьк для логістичного забезпечення фронту - Андрющенко

Київ • УНН

 • 33926 перегляди

росіяни будують нові укріплення та логістичну інфраструктуру поблизу села Гранітне вздовж траси Маріуполь-Донецьк для підтримки своїх фронтових операцій у Донецькій області.

росіяни будують нові укріплення вздовж траси Маріуполь - Донецьк на ділянці поблизу села Гранітне. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.

Деталі

За його даними, село Гранітне відіграє все більш важливу роль у вибудовуванні росіянами логістики для забезпечення фронту.

Гранітне стає головною логістичною артерією при окупантах в забезпеченні ділянки фронту по точкам Волноваха - Вугледар - Курахівський напрям - Донецьк завдяки автомобільному та залізничному мостам

- написав він.

Він додав мапу, на який позначив мостові шляхопроводи (позначка 1), а також укріплення та логістичні розв'язки (позначка 2).

Image

Він зазначив, що ці два мости вирішують питання російської логістики з ростову.

Може він зникне? Було б непогано. Це збільшить логістичне плече майже на 70 км. та збільшить час до 10 годин проходження колони. Бонусом - все побачимо через Маріуполь

- додав Андрющенко.

Нагадаємо

14 червня перший ворожий танкер зайшов до порту Маріуполя з моменту російської окупації, ймовірно, для забезпечення паливом військової техніки та обладнання на передовій.

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Анастасія Рябоконь

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