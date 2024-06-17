Окупанти бояться залишатися в Маріуполі через загрозу атаки: вночі велика кількість військової техніки залишає місто - партизани
Київ • УНН
Через можливі обстріли російські військовослужбовці в окупованому Маріуполі постійно змінюють місця дислокації. Партизани зафіксували, що ввечері величезна кількість військової техніки залишає Маріуполь, що говорить про страх окупантів ночувати у місті.
В окупованому Маріуполі через можливі атаки ATACMS військовослужбовці росії постійно змінюють місце дислокації, передає УНН із посиланням на "АТЕШ".
"Агенти "АТЕШ" спільно з "Маріуполь.Спротив" посилили свою партизанську діяльність у місті та ретельно відстежують будь-яку військову активність росії. Повідомляють, що через можливі атаки ATACMS військовослужбовці росії постійно змінюють місце дислокації", - йдеться у повідомленні.
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Крім того, партизани зафіксували, що ввечері величезна кількість військової техніки залишає Маріуполь, що говорить про страх окупантів ночувати у місті.