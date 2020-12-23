В окупованому Криму запевнили, що ніхто не зможе продати колекцію вина "Масандри"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Ніхто не зможе продати колекційне вино винзаводу "Масандра" в окупованому Криму, оскільки "воно захищене федеральним законом". Про це заявив так званий російський "глава Криму" Сергій Аксьонов, повідомляє УНН із посиланням на "Крим.Реалії".
"Колекція, про яку всі говорять, на сьогоднішній день під забороною на відчуження. Там 10 тис. одиниць - еталонне вино, еталонні пляшки, які не підлягають відчуженню та захищені федеральним законом. Тобто ніхто їх продати не зможе", - сказав Аксьонов.
Нагадаємо, дочірня компанія банку "Росія" ТОВ "Південний проект" купила акції винзаводу "Масандра", який знаходиться в окупованому Криму, за більш ніж 5,3 млрд рублів (понад 72,6 млн доларів).
За даними Forbes, основним акціонером банку "Росія" є Юрій Ковальчук, якого ЗМІ називають "касиром Путіна".
У МЗС України заявляли, що "пустивши з молотка" активи незаконно експропрійованого українського концерну "Масандра", Росія вкотре нахабно порушила норми міжнародного гуманітарного права. Це рішення є юридично нікчемним. А в Мінреінтеграціі анонсували санкції та судове переслідування за продаж кримської "Масандри".
Після незаконної окупації Криму український держконцерн "Масандра" був оголошений власністю Управління справами президента Росії. На материковій Україні продовжує діяти держконцерн "Національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", власником якого є Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабміну України.