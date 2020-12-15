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У Мінреінтеграції погрожують санкціями і судовим переслідуванням за продаж кримської "Масандри"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій ініціює національні санкції через незаконний продаж українського концерну "Масандра", який розташовується в окупованому Криму, за більш ніж 5,3 млрд рублів (понад 72,6 млн доларів). Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

У Мінреінтеграції погрожують санкціями і судовим переслідуванням за продаж кримської "Масандри"

"У понеділок, 14 грудня 2020 року у тимчасово окупованій Російською Федерацією АР Крим сталася незаконна оборудка з майновим комплексом Державного концерну "Національне виробничо-аграрне об’єднання "Масандра". На так званому "аукціоні" відбулося відчуження "Масандри", яка перебувала у безпосередньому віданні підконтрольній РФ окупаційній адміністрації. Набувачем окупаційна влада визнала зареєстровану у Санкт-Петербурзі компанію "Південний проект", яка є дочірнім підприємством Банку "Росія", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що "приватизація" концерну, який, крім значних виробничих активів, володіє унікальною колекцією вин та традиціями виноробства, відбулася за ціною, що мінімально перевищує стартову. Це є ознакою заздалегідь узгодженого результату та фіктивного характеру "аукціону". Крім "Південного проекту", на "аукціон" заявилася тільки одна компанія, зареєстрована у Москві, зі статутним капіталом, який складає еквівалент близько 135 доларів США.

"Я вже відзначав, що з точки зору права ці дії є продовженням злочину - незаконної "націоналізації", який почався у 2014 році. Це розуміють усі - і в Україні, і в цивілізованому світі. Більше того - і в самій Росії. Тому, як я й передбачав, жодна з серйозних компаній, яка б насправді могла бути зацікавлена у модернізації і розвитку підприємства, участь у цьому театрі абсурду не взяла. "Масандру" передали структурі банку "Росія". Цей банк, як і його основні публічні бенефіціари, знаходяться під міжнародними санкціями з березня 2014 року, ще до початку збройної агресії на Донбасі. Тобто "Масандру" захопили ті, кого вважають натхненниками окупації Криму. І зараз вони розтягують Крим по шматках. Раніше ця ж структура і по такій же схемі – через імітацію аукціону - отримала контроль над заводом "Новий світ". Це створює ризики для "Масандри", яка є частиною культурної спадщини України і українського Криму. Підприємство може бути знищене, а найцінніші активи просто розкрадуть. За все це доведеться відповідати", - заявив віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Так, Олексій Резніков наголосив, що Мінреінтеграції вживатиме відповідних заходів до осіб, які причетні до незаконного аукціону:
1) ініціюватиме національні санкції;
2) ініціюватиме судове переслідування, у т.ч. у міжнародних судах;
3) звертатиметься до міжнародних партнерів про внесення винних до санкційних списків та посилення санкцій.

"Всі наявні у відкритих джерелах документи (протоколи, заявки, біографії керівництва так званого міністерства у Криму, що організувало це, тощо) вже у нас. Санкційний пакет вже готується", - додав Резніков.

Нагадаємо, у МЗС України заявляли, що пустивши з молотка активи незаконно експропрійованого українського концерну "Масандра", Росія вчергове зухвало порушила норми міжнародного гуманітарного права. Це рішення є юридично нікчемним.

Як раніше повідомляв УНН, дочірня компанія банку "Росія" ТОВ “Південний проект” купила акції винзаводу "Масандра", який розташовується в окупованому Криму, за більш ніж 5,3 млрд рублів (понад 72,6 млн доларів).

Нагадаємо, під час заочного голосування 14 жовтня "депутати" підконтрольного Росії так званого "парламенту окупованого Криму" погодили проведення "приватизації" Виробничо-аграрного об’єднання "Масандра" до кінця цього року.

Україна, у свою чергу, заявила, що не виключає судового розгляду через продаж "Масандри".

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