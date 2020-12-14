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Україна вважає "юридично нікчемним" рішення щодо продажу кримської "Масандри"

Київ • УНН

 • 16829 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Пустивши з молотка активи незаконно експропрійованого українського концерну “Масандра”, Росія в чергове зухвало порушила норми міжнародного гуманітарного права. Це рішення є юридично нікчемним, написала у Twitter перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає УНН.

Україна вважає "юридично нікчемним" рішення щодо продажу кримської "Масандри"

“РФ, як держава окупант, в чергове зухвало порушила норми МГП. В умовах санкційної ізоляції в Кремлі за копійки пустили з молотка активи незаконно експропрійованого українського концерну „Масандра“ своїй же дочірній компанії. Це рішення юридично нікчемне і Росія нестиме за нього відповідальність”, — написала Джапарова.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що дочірня компанія банку “Росія” ТОВ “Южный проект” купила акції винзаводу “Масандра”, який розташовується в окупованому Криму, за більш ніж 5,3 млрд рублів (понад 72,6 млн доларів).

Як повідомляв УНН, під час заочного голосування 14 жовтня “депутати” підконтрольного Росії так званого парламенту окупованого Криму погодили проведення “приватизації” Виробничо-аграрного об’єднання “Масандра” до кінця цього року.

Україна в свою чергу заявила, що не виключає судового розгляду через продаж “Масандри”.

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