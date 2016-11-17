В окупованому Криму повідомляють про нові обшуки в будинках кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. З’явилась інформація про нові обшуки кримських татар в окупованому Криму. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Меджилісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, передає УНН.
"Нова інформація з приводу сьогоднішнього обшуку в селі Отрадноє Бахчисарайського району в будинку Шерифа Генієва. У цьому будинку проживає 20-ріячний брат дружини власника будинку Емір Хасанов. Він мусульманин. Його ніби то підозрюють у крадіжці, де на місці злочину було помічено його автомобіль. В результаті його відвезли у відділення (куди точно невідомо)", − написав він.
Крім того, перший заступник голови кримськотатарського Меджлісу Наріман Джелялов повідомляє про обшук у селі Софіївка Сімферопольського району в будинку місцевого підприємця.
"Обшук також пройшов сьогодні у селі Софіївка Сімферопольського району в будинку місцевого підприємця. Обшук був нетривалим. Після нього силовики забрали з собою його сина Февзі. За словами рідних, причиною обшуку стала підприємницька діяльність Февзі, яку він здійснював ще в 2013 році. Увірвавшись у будинок силовики поставили всіх на коліна, заборонили дзвонити і запрошувати незрозумілих людей і місцевих. Вони швидко оглянули всі кімнати самі і тільки потім дозволили підвестися і розпочали обшук", − йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Меджлісі очікують нової хвилі арештів у Криму.