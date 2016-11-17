В оккупированном Крыму сообщают о новых обысках в домах крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Появилась информация о новых обысках крымских татар в оккупированном Крыму. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Меджилиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, передает УНН.
"Новая информация по сегодняшнему обыску в селе Отрадное Бахчисарайского района в доме Шерифа Гениева. В этом доме проживает 20-летний брат супруги хозяина дома Эмир Хасанов. Он соблюдающий мусульманин. Его якобы подозревают в воровстве, где на месте преступления был замечен его автомобиль. В итоге молодого человека увезли в отделение (куда точно пока неизвестно)", - написал он.
Кроме того, первый заместитель главы крымскотатарского Меджлиса Нариман Джелялов сообщает об обыске в селе Софиевка Симферопольского района в доме местного предпринимателя.
"Обыск также прошел сегодня в с. Софиевка Симферопольского района в доме местного предпринимателя. Обыск был непродолжительным. После него силовики увезли его сына Февзи с собой. По словам родных, причиной обыска стала предпринимательская деятельность Февзи , осуществлявшаяся им еще 2013 году. Ворвавшись в дом, силовики поставили всех на колени, запретили звонить и пригласить в понятые знакомых людей из местных жителей. Быстро осмотрели все комнаты сами и только потом разрешили подняться и начали обыск", - говорится в сообщении.