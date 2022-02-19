В окупований Донецьк прибули підрозділи “вагнерівців”, які мають провести серію терактів - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. З метою здійснення провокацій до Донецька прибули підрозділи “вагнерівців”, які спільно з російськими спецслужбами мають провести, серію терористичних актів, а саме підрив житлових будинків. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання “Схід” з посиланням на дані розвідки, передає УНН.
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За даними ОТУ “Схід”, у зв’язку з загостренням ситуації на лінії розмежування, з різних джерел почала надходити інформація щодо підготовки окупаційними військами та їхніми російськими кураторами серії провокацій.
“... за даними розвідки, з метою здійснення провокацій до Донецька прибули підрозділи „вагнеровців“, які спільно з російськими спецслужбами мають провести, серію терористичних актів, а саме підрив житлових будинків. Метою даних провокацій буде, звісно, звинуватити Україну для подальшої ескалації”, — йдеться у повідомленні.
В ОТУ наголосили, що військовослужбовці військових частин, які входять до складу відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, не планували та не планують жодних наступальних дій, або інших дій на тимчасово-окупованій території.
“Діяльність військовослужбовців угруповання має виключно оборонний характер, а застосування зброї відбувається лише у разі загрози життю і здоров’ю наших воїнів та мирних жителів”, — йдеться у повідомленні.
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Станом на 17 годину з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 70 порушень, 60 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Як повідомили у пресцентрі ООС, внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості.