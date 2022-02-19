В оккупированный Донецк прибыли подразделения "вагнеровцев", которые должны провести серию терактов - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. С целью осуществления провокаций в Донецк прибыли подразделения “вагнеровцев”, которые совместно с российскими спецслужбами должны провести серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка “Восток” со ссылкой на данные разведки, передает УНН.
Детали
По данным ОТГ “Восток”, в связи с обострением ситуации на линии разграничения, из разных источников стала поступать информация о подготовке оккупационными войсками и их российскими кураторами серии провокаций.
“... по данным разведки, с целью осуществления провокаций в Донецк прибыли подразделения “вагнеровцев", которые совместно с российскими спецслужбами должны провести, серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов. Целью данных провокаций будет, конечно, обвинить Украину для дальнейшей эскалации”, — говорится в сообщении.
В ОГ отметили, что военнослужащие воинских частей, которые входят в состав ответственности оперативно-тактического группировки “Восток”, не планировали и не планируют никаких наступательных действий, или других действий на временно-оккупированной территории.
“Деятельность военнослужащих группировки имеет исключительно оборонительный характер, а применение оружия происходит только в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов и мирных жителей”, — говорится в сообщении.
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Напомним
По состоянию на 17 часов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 70 нарушений, 60 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Как сообщили в пресс-центре ООС, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.