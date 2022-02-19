У розвідці заявили про загрозу теракту на промислових підприємствах окупованого Донбасу: перелік
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. За інформацією Головного управління розвідки МО України, кремлівські керманичі продовжують завзятий пошук приводів для звинувачень нашої держави у протиправних діях на Донбасі задля обґрунтування ескалації збройної агресії. Не виключена загрози здійснення терористичних актів на об’єктах промисловості так званих "ДНР" та "ЛНР", передає УНН.
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"Враховуючи усі невдалі попередні спроби звинуватити Україну у порушенні домовленостей, нібито здійсненні терористичних актів та обстрілах об’єктів цивільної інфраструктури тощо, на теперішній час керівництвом Російської Федерації розглядається можливість організації терористичного акту на одному із підприємств так званих ДНР та ЛНР, який має призвести до технологічної катастрофи в регіоні, загибелі значної кількості місцевих мешканців та створення приводу для нападу, так званого “casus belli”, - повідомили у розвідці.
Військові також назвали об’єкти, імовірність здійснення терактів на яких з огляду на масштаб та загрозу негативних наслідків, є найбільш можливим. Українською мовою надана наявна в ГУР МО України інформація, російською мовою – інформація з вищезазначених “псевдореспублік”.
Потенційно небезпечні об’єкти, розміщенні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях згідно з аналітикою ГУР МО:
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Головнокомандувач ООС Олександр Павлюк заявив, що бойовики на Донбасі здійснюють скупчення мирного населення під виглядом евакуації для проведення терористичних актів. Окупанти панують звинуватити українських військових в їх загибелі.
Доповнення
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що представники Російської Федерації, які знаходяться на Донбасі планують провокації.
В окупованому Донецьку прозвучала сирена “цивільної оборони”. Користувачі соціальних мереж, місцеві Telegram-канали публікують відео, де чутно сирену, а також видно місцевих жителів біля банкоматів і терміналів, що знімають готівку.
Глави бойовиків “ДНР” і “ЛНР” зробили заяви про масову евакуацію місцевого населення в Ростовську область.
Однак, у Кремлі заявили, що нічого не чули про евакуацію населення, а місцеві жителі повідомили журналісту УНН, що паніка “фейкова”, і ніхто не збирається залишати Донецьк.