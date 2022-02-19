В разведке заявили об угрозе теракта на промышленных предприятиях оккупированного Донбасса: перечень
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. По информации Главного управления разведки МО Украины, кремлевские вожди продолжают упорный поиск поводов для обвинений нашей страны в противоправных действиях на Донбассе ради обоснования эскалации вооруженной агрессии. Не исключена угрозы совершения террористических актов на объектах промышленности так называемых "ДНР" и "ЛНР", передает УНН.
Детали
"Учитывая все неудачные предыдущие попытки обвинить Украину в нарушении договоренностей, якобы совершении террористических актов и обстрелах объектов гражданской инфраструктуры, в настоящее время руководством Российской Федерации рассматривается возможность организации террористического акта на одном из предприятий так называемых ДНР и ЛНР, который должен привести к технологической катастрофе в регионе и гибели значительного количества местных жителей и создания повода для нападения, так называемого “casus belli”, - сообщили в разведке.
Военные также назвали объекты, вероятность совершения терактов на которых учитывая масштаб и угрозу негативных последствий, является наиболее возможным. На русском языке предоставлена имеющаяся в ГУР МО Украины информация на русском языке - информация из вышеупомянутых “псевдореспублик”.
Потенциально опасные объекты, размещенные на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях согласно аналитике ГУР МО:
Ранее
Главнокомандующий ООС Александр Павлюк заявил, что боевики на Донбассе осуществляют скопления мирного населения под видом эвакуации для проведения террористических актов. Оккупанты планируют обвинить украинских военных в их гибели.
Дополнение
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что представители Российской Федерации, которые находятся на Донбассе планируют провокации.
В оккупированном Донецке прозвучала сирена “гражданской обороны”. Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышно сирену, а также видно местных жителей возле банкоматов и терминалов, которые снимают наличные.
Главы боевиков “ДНР” и “ЛНР” сделали заявления о массовой эвакуации местного населения в Ростовскую область.
Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника “фэйковая”, и никто не собирается покидать Донецк.