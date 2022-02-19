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15 марта, 19:03 • 99034 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128069 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115719 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109924 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100704 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97186 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84819 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В разведке заявили об угрозе теракта на промышленных предприятиях оккупированного Донбасса: перечень

Киев • УНН

 • 14484 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. По информации Главного управления разведки МО Украины, кремлевские вожди продолжают упорный поиск поводов для обвинений нашей страны в противоправных действиях на Донбассе ради обоснования эскалации вооруженной агрессии. Не исключена угрозы совершения террористических актов на объектах промышленности так называемых "ДНР" и "ЛНР", передает УНН.

Детали

"Учитывая все неудачные предыдущие попытки обвинить Украину в нарушении договоренностей, якобы совершении террористических актов и обстрелах объектов гражданской инфраструктуры, в настоящее время руководством Российской Федерации рассматривается возможность организации террористического акта на одном из предприятий так называемых ДНР и ЛНР, который должен привести к технологической катастрофе в регионе и гибели значительного количества местных жителей и создания повода для нападения, так называемого “casus belli”, - сообщили в разведке.

Военные также назвали объекты, вероятность совершения терактов на которых учитывая масштаб и угрозу негативных последствий, является наиболее возможным. На русском языке предоставлена имеющаяся в ГУР МО Украины информация на русском языке - информация из вышеупомянутых “псевдореспублик”.

Потенциально опасные объекты, размещенные на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях согласно аналитике ГУР МО:

Ранее

Главнокомандующий ООС Александр Павлюк заявил, что боевики на Донбассе осуществляют скопления мирного населения под видом эвакуации для проведения террористических актов. Оккупанты планируют обвинить украинских военных в их гибели.

Дополнение

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что представители Российской Федерации, которые находятся на Донбассе планируют провокации.

В оккупированном Донецке прозвучала сирена “гражданской обороны”. Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышно сирену, а также видно местных жителей возле банкоматов и терминалов, которые снимают наличные.

Главы боевиков “ДНР” и “ЛНР” сделали заявления о массовой эвакуации местного населения в Ростовскую область.

Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника “фэйковая”, и никто не собирается покидать Донецк.

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