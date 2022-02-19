Ситуація на Донбасі: зафіксовано 70 порушень "тиші", двоє військових загинули, четверо - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Станом на 17 годину з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 70 порушень, 60 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Як повідомили у пресцентрі ООС, внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості, передає УНН.
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"Станом на 17 годину 19 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 70 порушень, 60 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними пресцентру, внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах.
"Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у пресцентрі.
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Додамо
Сьогодні, 19 лютого, станом на 7 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 12 порушень, 11 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
За минулу добу, 18 лютого, бойовики відкривали вогонь 66 разів.