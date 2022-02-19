Ситуация на Донбассе: зафиксировано 70 нарушений "тишины", двое военных погибли, четверо - ранены

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. По состоянию на 17 часов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 70 нарушений, 60 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Как сообщили в пресс-центре ООС, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, передает УНН.

Цитата

"По состоянию на 17 часов 19 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 70 нарушений, 60 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Детали

По данным пресс-центра, в результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.

"Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре.

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Добавим

Сегодня, 19 февраля, по состоянию на 7 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 12 нарушений, 11 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно “Орлан-10”, с пересечением линии соприкосновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.

За минувшие сутки, 18 февраля, боевики открывали огонь 66 раз.

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